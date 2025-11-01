Direktori Syarikat
Databricks
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Databricks Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Databricks berkisar dari $254K seyear untuk L3 hingga $1.26M seyear untuk L7. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $252K. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
Software Engineer(Tahap Permulaan)
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
Senior Software Engineer
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
Staff Engineer
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Databricks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $1,257,556. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $251,875.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Databricks

Sumber Lain