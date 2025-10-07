Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

D2L Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada di D2L berkisar dari CA$71.7K seyear untuk L1 hingga CA$143K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$97.8K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan D2L. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
Software Developer I(Tahap Permulaan)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di D2L?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di D2L in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$143,131. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di D2L untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada ialah CA$94,137.

Sumber Lain