Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada di D2L berkisar dari CA$71.7K seyear untuk L1 hingga CA$143K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$97.8K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan D2L. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
