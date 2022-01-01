Direktori Syarikat
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Gaji

Julat gaji Cambium Learning Group adalah dari $50,250 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $159,120 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Cambium Learning Group. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $146K
Saintis Data
$111K
Sumber Manusia
$50.3K

Pengurus Produk
$159K
Pengurus Program Teknikal
$121K
Penulis Teknikal
$63.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cambium Learning Group ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $159,120. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Cambium Learning Group ialah $115,545.

