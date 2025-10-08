Pampasan Pereka UX in United States di CVS Health berkisar dari $120K seyear untuk Product Designer hingga $140K seyear untuk Senior Product Designer II. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $145K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CVS Health. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
