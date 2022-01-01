Direktori Syarikat
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Gaji

Gaji Blue Cross Blue Shield Association berkisar dari $54,270 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $265,320 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blue Cross Blue Shield Association. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $107K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Aktuari
Median $168K
Saintis Data
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Penganalisis Perniagaan
Median $100K
Pereka Produk
Median $70K
Penganalisis Data
$161K
Sumber Manusia
$54.3K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $100K
Pengurus Produk
$149K
Pengurus Projek
$111K
Arkitek Penyelesaian
$265K

Arkitek Data

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blue Cross Blue Shield Association ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $265,320. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Blue Cross Blue Shield Association ialah $109,000.

