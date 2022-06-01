Direktori Syarikat
Blucora
Blucora Gaji

Gaji Blucora berkisar dari $102,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $155,775 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Blucora. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Penganalisis Data
$103K
Pengurus Sains Data
$156K
Jurutera Perisian
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Blucora ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $155,775. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Blucora ialah $113,000.

