Direktori Syarikat
Birlasoft
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Birlasoft Gaji

Gaji Birlasoft berkisar dari $1,438 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $165,825 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Birlasoft. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $7K
Arkitek Penyelesaian
Median $160K
Penganalisis Perniagaan
$20.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Saintis Data
$15.1K
Sumber Manusia
$1.4K
Perunding Pengurusan
$15.4K
Pereka Produk
$11.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$160K
Pengurus Program Teknikal
$166K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Birlasoft ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $165,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Birlasoft ialah $15,374.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Birlasoft

Syarikat Berkaitan

  • ACS Solutions
  • YASH Technologies
  • Nagarro
  • DDN
  • InfoVision
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain