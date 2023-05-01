Direktori Syarikat
Arcadia io
Arcadia io Gaji

Julat gaji Arcadia io adalah dari $132,300 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $177,110 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Arcadia io. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $140K
Pengurus Produk
$132K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$177K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Arcadia io is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arcadia io is $140,000.

