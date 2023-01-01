Anthropic Gaji

Julat gaji Anthropic adalah dari $311,933 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $642,600 untuk Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Anthropic . Terakhir dikemas kini: 8/21/2025