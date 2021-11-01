Align Technology Gaji

Gaji Align Technology berkisar dari $8,645 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Grafik di peringkat rendah hingga $257,280 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Align Technology . Dikemas kini terakhir: 8/31/2025