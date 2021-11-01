Direktori Syarikat
Align Technology
Align Technology Gaji

Gaji Align Technology berkisar dari $8,645 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Grafik di peringkat rendah hingga $257,280 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Align Technology. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
L6 $147K
L7 $150K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Mekanikal
Median $155K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Penganalisis Perniagaan
Median $120K
Pengurus Produk
Median $203K
Saintis Data
Median $143K
Jurutera Bioperubatan
$79.6K
Penganalisis Data
$184K
Penganalisis Kewangan
$231K
Pereka Grafik
$8.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$257K
Undang-undang
$124K
Perunding Pengurusan
$142K
Pemasaran
$61.2K
Pengurus Projek
$256K
Penganalisis Keselamatan Siber
$101K
Penyelidik UX
$126K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Align Technology is Pakar Teknologi Maklumat (TM) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $257,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Align Technology is $145,111.

