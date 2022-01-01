Direktori Syarikat
Alight Solutions
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Alight Solutions Gaji

Julat gaji Alight Solutions adalah dari $31,286 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $221,100 untuk Operasi Hasil di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Alight Solutions. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $124K
Perunding Pengurusan
Median $103K
Pengurus Operasi Perniagaan
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Perkhidmatan Pelanggan
$39.2K
Penganalisis Data
$173K
Penganalisis Kewangan
$142K
Sumber Manusia
$31.3K
Operasi Pemasaran
$117K
Pengurus Produk
$93.5K
Pengurus Projek
$84.6K
Pengambilan Pekerja
$67.7K
Operasi Hasil
$221K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$188K
Arkitek Penyelesaian
$199K
Pengurus Program Teknikal
$216K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Alight Solutions ialah Operasi Hasil at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $221,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Alight Solutions ialah $123,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Alight Solutions

Syarikat Berkaitan

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain