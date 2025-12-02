Direktori Syarikat
ADP Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di ADP berkisar dari $93.3K seyear untuk Associate Software Engineer hingga $243K seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $113K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ADP. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Lihat 1 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di ADP, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (Infinity% setiap tempoh)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ADP in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $242,811. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ADP untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $113,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ADP

Sumber Lain

