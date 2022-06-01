Direktori Syarikat
Accion Labs
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Accion Labs Gaji

Julat gaji Accion Labs adalah dari $6,474 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $388,050 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Accion Labs. Terakhir dikemas kini: 8/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $17.7K
Saintis Data
$18.3K
Pengurus Produk
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Pengambilan Pekerja
$6.5K
Jualan
$244K
Arkitek Penyelesaian
$388K
Pengurus Program Teknikal
$35.5K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Accion Labs ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $388,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Accion Labs ialah $28,720.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Accion Labs

Syarikat Berkaitan

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain