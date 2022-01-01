Direktori Syarikat
7-Eleven
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

7-Eleven Gaji

Gaji 7-Eleven berkisar dari $13,345 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $189,750 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 7-Eleven. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $178K
Penganalisis Data
Median $90K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $190K
Pereka Produk
Median $120K
Akauntan
$13.3K
Penganalisis Perniagaan
$86.4K
Penyelaras Tuntutan
$99.5K
Khidmat Pelanggan
$37.7K
Saintis Data
$126K
Penganalisis Kewangan
$98.5K
Jurutera Perkakasan
$131K
Sumber Manusia
$119K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$32.2K
Pemasaran
$181K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$156K
Pengurus Projek
$39.6K
Jualan
$45K
Arkitek Penyelesaian
$127K
Kapitalis Ventura
$15.7K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 7-Eleven ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $189,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 7-Eleven ialah $119,400.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk 7-Eleven

Syarikat Berkaitan

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain