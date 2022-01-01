Direktori Syarikat
10x Banking
10x Banking Gaji

Gaji 10x Banking berkisar dari $112,746 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $317,800 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 10x Banking. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $113K

Jurutera Perisian Backend

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$318K
Pengurus Produk
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$123K
Arkitek Penyelesaian
$198K
Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 10x Banking ialah Pakar Teknologi Maklumat (TM) at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $317,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 10x Banking ialah $162,499.

