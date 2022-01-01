10x Banking Gaji

Gaji 10x Banking berkisar dari $112,746 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $317,800 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 10x Banking . Dikemas kini terakhir: 8/31/2025