Uzņēmumu katalogs
Zoomcar
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Zoomcar Algas

Zoomcar algas svārstās no $15,888 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $117,734 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zoomcar. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
Median $118K
Programmatūras inženieris
Median $30.5K
Biznesa analītiķis
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datu zinātnieks
$105K
Grafiskais dizainers
$23.9K
Programmu vadītājs
$17.1K
Projektu vadītājs
$23.9K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zoomcar, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $117,734. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zoomcar, ir $23,926.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zoomcar

Saistītie uzņēmumi

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi