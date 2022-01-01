Uzņēmumu katalogs
Zipline
Zipline Algas

Zipline algas svārstās no $136,591 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $243,800 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zipline. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Produkta menedžeris
Median $157K
Biznesa analītiķis
$206K

Aparatūras inženieris
$244K
Juridiskais
$239K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zipline, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $243,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zipline, ir $199,702.

