Zeta Global
Zeta Global Algas

Zeta Global algas svārstās no $6,636 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $392,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zeta Global. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $62.6K
Datu analītiķis
$136K
Datu zinātnieks
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mārketinga operācijas
$6.6K
Produkta dizainers
$115K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$392K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zeta Global, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $392,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zeta Global, ir $88,740.

Saistītie uzņēmumi

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

