Wisk
Wisk Algas

Wisk algas svārstās no $100,500 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $232,155 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Wisk. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $176K
Kosmosa inženieris
$153K
Aparatūras inženieris
$232K

Cilvēkresursi
$133K
Mehānikas inženieris
$216K
Produkta dizainers
$101K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Wisk, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $232,155. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Wisk, ir $164,130.

