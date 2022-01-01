Uzņēmumu katalogs
Wabtec
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Wabtec Algas

Wabtec algas svārstās no $45,531 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) zemākajā līmenī līdz $144,469 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Wabtec. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $105K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $90.2K
Finanšu analītiķis
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Tehnisko programmu menedžeris
Median $113K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$45.5K
Produkta dizaineris
$98.5K
Projektu menedžeris
$142K
Risinājumu arhitekts
$144K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Wabtec, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $144,469. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Wabtec, ir $109,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Wabtec

Saistītie uzņēmumi

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi