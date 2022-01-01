Uzņēmumu katalogs
ViacomCBS
ViacomCBS Algas

ViacomCBS algas svārstās no $61,762 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operāciju vadītājs zemākajā līmenī līdz $413,055 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ViacomCBS. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Produkta vadītājs
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $307K

Biznesa analītiķis
Median $134K
Datu analītiķis
Median $121K
Datu zinātnieks
Median $209K
Produkta dizainers
Median $160K
Risinājumu arhitekts
Median $213K

Datu arhitekts

Mārketings
Median $118K
Programmu vadītājs
Median $150K
Projektu vadītājs
Median $105K
Finanšu analītiķis
Median $110K
Grāmatvedis
$79.7K
Biznesa operāciju vadītājs
$61.8K
Biznesa attīstība
$328K
Reklāmas tekstu autors
$92.5K
Cilvēkresursi
$413K
Juridiskais
$131K
Vadības konsultants
$134K
Mārketinga operācijas
$99.5K
Produkta dizaina vadītājs
$209K
Personāla atlases speciālists
Median $100K
Pārdošana
$221K
Kiberdrošības analītiķis
$133K
Tehnisko programmu vadītājs
$101K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.33%

G 1

33.33%

G 2

33.33%

G 3

Akciju veids
RSU

ViacomCBS uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.33% tiek iegūtas 1st-G (33.33% gada)

  • 33.33% tiek iegūtas 2nd-G (33.33% gada)

  • 33.33% tiek iegūtas 3rd-G (33.33% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ViacomCBS, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $413,055. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ViacomCBS, ir $134,200.

Citi resursi