ViacomCBS algas svārstās no $61,762 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operāciju vadītājs zemākajā līmenī līdz $413,055 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ViacomCBS. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
33.33%
G 1
33.33%
G 2
33.33%
G 3
ViacomCBS uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.33% tiek iegūtas 1st-G (33.33% gada)
33.33% tiek iegūtas 2nd-G (33.33% gada)
33.33% tiek iegūtas 3rd-G (33.33% gada)
Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.