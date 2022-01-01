Uzņēmumu katalogs
Unigroup
Unigroup Algas

Unigroup algas svārstās no $59,706 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $91,242 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Unigroup. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $85K
Datu analītiķis
$59.7K
Datu zinātnieks
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cilvēkresursi
$91.2K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Unigroup, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $91,242. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Unigroup, ir $82,700.

