Under Armour Algas

Under Armour algas svārstās no $32,401 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $284,415 Modes dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Under Armour. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $128K
Produkta vadītājs
Median $96.8K
Datu zinātnes vadītājs
$240K

Datu zinātnieks
Median $118K
Modes dizainers
$284K
Cilvēkresursi
$172K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$165K
Mārketings
$162K
Mārketinga operācijas
$86.2K
Mehānikas inženieris
$123K
Personāla atlases speciālists
$107K
Pārdošana
$32.4K
Kiberdrošības analītiķis
$163K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$190K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Under Armour, ir Modes dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $284,415. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Under Armour, ir $144,903.

