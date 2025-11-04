Produkta menedžeris atlīdzība in India ThoughtWorks svārstās no ₹2.78M year Senior Product Manager līmenim līdz ₹7.17M year Principal Product Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹3.46M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtWorks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
