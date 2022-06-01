Uzņēmumu katalogs
Teachers Pay Teachers
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Teachers Pay Teachers Algas

Teachers Pay Teachers algas svārstās no $180,000 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $220,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Teachers Pay Teachers. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $200K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $180K
Produkta vadītājs
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Personāla atlases speciālists
$191K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$210K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Teachers Pay Teachers, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $220,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Teachers Pay Teachers, ir $200,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Teachers Pay Teachers

Saistītie uzņēmumi

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi