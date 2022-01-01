Uzņēmumu Katalogs
Standard Cognition
Standard Cognition Algas

Standard Cognition algu diapazons svārstās no $130,650 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $316,575 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Standard Cognition. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $190K
Datu zinātnieks
$131K
Programmatūras inženieru vadītājs
$317K

Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
Options

Uzņēmumā Standard Cognition, Options ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Standard Cognition, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $316,575. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Standard Cognition, ir $190,000.

Citi Resursi