Snowflake Algas

Snowflake algas svārstās no $37,476 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $979,200 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Snowflake. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/17/2025

Programmatūras inženieris
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Pārdošana
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Pārdošanas attīstības pārstāvis

Kontu izpildītājs

Risinājumu arhitekts
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Datu arhitekts

Mākoņa drošības arhitekts

Produkta menedžeris
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Programmatūras inženierijas menedžeris
M3 $616K
M4 $769K
Pārdošanas inženieris
IC3 $303K
IC4 $297K
Tehnisko programmu menedžeris
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datu zinātnieks
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produkta dizaineris
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX dizainers

Finanšu analītiķis
Median $118K
Cilvēkresursi
Median $185K
Personāla atlases speciālists
Median $170K

Kandidātu meklētājs

Grāmatvedis
Median $226K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa analītiķis
Median $155K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $256K
Juridiskais
Median $210K
Projektu menedžeris
Median $300K
Kiberdrošības analītiķis
Median $105K
Programmu menedžeris
Median $240K
Biznesa operācijas
$370K
Biznesa operāciju menedžeris
$784K
Biznesa attīstība
$289K
Klientu apkalpošana
$37.5K
Datu analītiķis
$210K
Datu zinātnes menedžeris
$979K
Grafiskais dizaineris
$623K
Mārketings
$174K
Mārketinga operācijas
$121K
Personāla operācijas
$194K
Ieņēmumu operācijas
$480K
Tehnisko kontu menedžeris
$134K
Tehniskais rakstnieks
$303K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Snowflake uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Snowflake, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $979,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Snowflake, ir $290,692.

Citi resursi