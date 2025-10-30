Uzņēmumu katalogs
Remitly
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • Visas Produkta dizaineris algas

Remitly Produkta dizaineris Algas

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in United States pakete Remitly kopā ir $172K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Remitly kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Kopā gadā
$172K
Līmenis
L1
Pamatalga
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Remitly uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Remitly in United States, ir gada kopējā atlīdzība $260,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Remitly Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $157,500.

Ieteicamās darbavietas

Citi resursi