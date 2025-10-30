Uzņēmumu katalogs
Remitly
Remitly Datu zinātnieks Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Remitly kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£97.4K - £116K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£89.9K£97.4K£116K£123K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Remitly uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Remitly in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £123,115. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Remitly Datu zinātnieks pozīcijai in United Kingdom, ir £89,927.

