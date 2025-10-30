Uzņēmumu katalogs
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Datu zinātnes menedžeris Algas

Mediānā Datu zinātnes menedžeris atlīdzības in India pakete Reliance Industries Limited kopā ir ₹5.08M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Reliance Industries Limited kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
Kopā gadā
₹5.08M
Līmenis
-
Pamatalga
₹4.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹622K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Reliance Industries Limited?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes menedžeris pozīcijai Reliance Industries Limited in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹9,878,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Reliance Industries Limited Datu zinātnes menedžeris pozīcijai in India, ir ₹5,077,695.

