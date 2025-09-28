Programmatūras inženieris atlīdzība in United States realtor.com svārstās no $111K year T1 līmenim līdz $255K year T6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $195K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu realtor.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu