Uzņēmumu katalogs
PNC
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

PNC Algas

PNC algas svārstās no $47,760 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $218,900 Juridiskais augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem PNC. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Datu zinātnieks
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Produkta menedžeris
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Biznesa analītiķis
C2 $86.2K
C3 $115K
Programmatūras inženierijas menedžeris
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Finanšu analītiķis
Median $105K
Projektu menedžeris
Median $90.5K
Kiberdrošības analītiķis
Median $75K
Datu analītiķis
Median $105K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $116K
Investīciju banķieris
Median $144K
Pārdošana
Median $110K
Produkta dizaineris
Median $123K
Grāmatvedis
$66.7K
Administratīvais asistents
$70.4K
Biznesa attīstība
$98.5K
Klientu apkalpošana
$47.8K
Datu zinātnes menedžeris
$186K
Cilvēkresursi
$206K
Juridiskais
$219K
Vadības konsultants
$49.2K
Mehānikas inženieris
$75.4K
Nekustamā īpašuma aģents
$116K
Personāla atlases speciālists
$79.6K
Risinājumu arhitekts
$159K

Datu arhitekts

Mākoņa drošības arhitekts

Tehnisko programmu menedžeris
$74.7K
UX pētnieks
$64.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots PNC, ir Juridiskais at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $218,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots PNC, ir $102,856.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta PNC

Saistītie uzņēmumi

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.