Piano Algas

Piano algas svārstās no $72,360 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $158,893 Pārdošanas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Piano. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/21/2025

Produkta dizainers
$85.9K
Produkta vadītājs
$104K
Pārdošana
$74.8K

Pārdošanas inženieris
$159K
Programmatūras inženieris
$72.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Piano, ir Pārdošanas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $158,893. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Piano, ir $85,876.

