Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Pārdošana Algas

Mediānā Pārdošana atlīdzības in United States pakete Palo Alto Networks kopā ir $205K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Palo Alto Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
Palo Alto Networks
Sr Sales Operations Manager
Santa Clara, CA
Kopā gadā
$205K
Līmenis
L3
Pamatalga
$178K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$26.7K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
25 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Palo Alto Networks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palo Alto Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Palo Alto Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Palo Alto Networks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $246,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Palo Alto Networks Pārdošana pozīcijai in United States, ir $130,000.

Citi resursi