Notion Algas

Notion algas svārstās no $53,499 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $531,500 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Notion. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/23/2025

Programmatūras inženieris
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $186K
Produkta dizainers
Median $440K

Produkta vadītājs
Median $395K
Grāmatvedis
$90.5K
Biznesa operāciju vadītājs
$226K
Biznesa analītiķis
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Cilvēkresursi
$70K
Mārketings
$175K
Programmu vadītājs
$187K
Personāla atlases speciālists
$209K
Pārdošana
$53.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$128K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$186K
UX pētnieks
$170K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Notion uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

10 years post-termination exercise window.

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Notion, ir Programmatūras inženieris at the L4 level ar gada kopējo atlīdzību $531,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Notion, ir $196,000.

Citi resursi