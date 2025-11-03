Programmatūras inženieris atlīdzība in India Mphasis svārstās no ₹394K year L1 līmenim līdz ₹2.11M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.46M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mphasis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
