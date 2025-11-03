Uzņēmumu katalogs
Mphasis
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Mphasis Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India Mphasis svārstās no ₹394K year L1 līmenim līdz ₹2.11M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.46M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mphasis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Mphasis?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Mphasis in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,457,982. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mphasis Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹1,399,002.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mphasis

Saistītie uzņēmumi

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi