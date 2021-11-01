Uzņēmumu katalogs
monday.com
monday.com Algas

monday.com algas svārstās no $64,675 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošanas operācijas zemākajā līmenī līdz $211,393 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem monday.com. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $145K
Klientu apkalpošana
$86.6K

Klientu apkalpošanas operācijas
$64.7K
Klientu panākumi
$85.6K
Datu analītiķis
$83.7K
Cilvēkresursi
$106K
Produkta dizainers
$90.2K
Projektu vadītājs
$136K
Pārdošanas inženieris
$127K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$211K
Risinājumu arhitekts
$118K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$79.1K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

monday.com uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots monday.com, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $211,393. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots monday.com, ir $111,996.

