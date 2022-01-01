Uzņēmumu katalogs
LG Ads
LG Ads Algas

LG Ads algas svārstās no $29,768 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $331,500 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem LG Ads. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $65.6K

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$29.8K
Datu zinātnieks
$332K

Elektrotehnikas inženieris
$87.4K
Produkta vadītājs
$217K
Pārdošana
$191K
Pārdošanas inženieris
$147K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$86.5K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots LG Ads, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $331,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots LG Ads, ir $117,348.

