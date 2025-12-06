Uzņēmumu katalogs
IPE Global
IPE Global Juridiskais Algas

Vidējā Juridiskais kopējā atlīdzība in India IPE Global svārstās no ₹311K līdz ₹442K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IPE Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$4K - $4.8K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$3.5K$4K$4.8K$5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Juridiskais pozīcijai IPE Global in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹441,846. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IPE Global Juridiskais pozīcijai in India, ir ₹311,214.

