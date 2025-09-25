Uzņēmumu katalogs
Instacart
Instacart Kopējie atlīdzības pakalpojumi Algas

Vidējā Kopējie atlīdzības pakalpojumi kopējā atlīdzība in Canada Instacart svārstās no CA$231K līdz CA$329K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$262K - CA$298K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kopējie atlīdzības pakalpojumi pozīcijai Instacart in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$328,842. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Instacart Kopējie atlīdzības pakalpojumi pozīcijai in Canada, ir CA$231,304.

