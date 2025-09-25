Uzņēmumu katalogs
Instacart
Instacart Tehnisko programmu vadītājs Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$113K - CA$137K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

CA$226K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Tehnisko programmu vadītājs sa Instacart in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$146,208. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Tehnisko programmu vadītājs role in Canada ay CA$104,614.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Instacart

