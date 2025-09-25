Uzņēmumu katalogs
Instacart
Instacart Risinājumu arhitekts Algas

Risinājumu arhitekts atlīdzība in Canada Instacart kopā ir CA$251K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$188K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Data Architect

Cloud Security Architect

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Instacart in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$377,548. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Instacart Risinājumu arhitekts pozīcijai in Canada, ir CA$199,248.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Instacart

