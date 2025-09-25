Uzņēmumu katalogs
Instacart
Instacart Personāla operācijas Algas

Vidējā Personāla operācijas kopējā atlīdzība Instacart svārstās no $85.1K līdz $124K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$97.7K - $111K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$85.1K$97.7K$111K$124K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



The highest paying salary package reported for a Personāla operācijas at Instacart sits at a yearly total compensation of $123,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Personāla operācijas role is $85,050.

Citi resursi