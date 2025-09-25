Uzņēmumu katalogs
Instacart
Instacart Finanšu analītiķis Algas

Finanšu analītiķis atlīdzība in United States Instacart kopā ir $210K year L5 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Instacart kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$179K - $209K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$166K$179K$209K$232K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

50%

G 1

50%

G 2

Akciju veids
RSU

Instacart uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 2 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 50% tiek iegūtas 1st-G (50.00% gada)

  • 50% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Instacart in United States, ir gada kopējā atlīdzība $232,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Instacart Finanšu analītiķis pozīcijai in United States, ir $165,750.

