inDriver
inDriver Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Cyprus pakete inDriver kopā ir €64.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu inDriver kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Kopā gadā
€64.9K
Līmenis
hidden
Pamatalga
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai inDriver in Cyprus, ir gada kopējā atlīdzība €79,689. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots inDriver Datu zinātnieks pozīcijai in Cyprus, ir €64,911.

