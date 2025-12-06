Uzņēmumu katalogs
IMC
IMC Finanšu analītiķis Algas

Mediānā Finanšu analītiķis atlīdzības in United States pakete IMC kopā ir $269K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu IMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Mediānais pakete
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Kopā gadā
$269K
Līmenis
L3
Pamatalga
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$93.8K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
0-1 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai IMC in United States, ir gada kopējā atlīdzība $297,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots IMC Finanšu analītiķis pozīcijai in United States, ir $268,750.

