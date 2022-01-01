Uzņēmumu katalogs
GlobalLogic
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

GlobalLogic Algas

GlobalLogic algas svārstās no $1,516 kopējā atlīdzībā gadā Riska kapitāla investoris zemākajā līmenī līdz $240,000 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem GlobalLogic. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Risinājumu arhitekts
Median $240K

Datu arhitekts

Produkta vadītājs
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $177K
Grāmatvedis
$166K
Biznesa analītiķis
$22.3K
Klientu apkalpošana
$36.7K
Klientu apkalpošanas operācijas
$74.5K
Datu analītiķis
$22.5K
Datu zinātnieks
$111K
Finanšu analītiķis
$167K
Aparatūras inženieris
$27.9K
Vadības konsultants
$30K
Produkta dizainers
$69.5K
Projektu vadītājs
$194K
Personāla atlases speciālists
$98K
Pārdošana
$214K
Kiberdrošības analītiķis
$74.5K
Tehnisko programmu vadītājs
$124K
UX pētnieks
$95.5K
Riska kapitāla investoris
$1.5K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots GlobalLogic, ir Risinājumu arhitekts ar gada kopējo atlīdzību $240,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GlobalLogic, ir $74,511.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta GlobalLogic

Saistītie uzņēmumi

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Acumen Solutions
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi