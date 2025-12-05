Uzņēmumu katalogs
FD Technologies
Vidējā Riska kapitāla investors kopējā atlīdzība in United States FD Technologies svārstās no $109K līdz $152K year. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$117K - $138K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$109K$117K$138K$152K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā FD Technologies?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai FD Technologies in United States, ir gada kopējā atlīdzība $152,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots FD Technologies Riska kapitāla investors pozīcijai in United States, ir $109,200.

