Exact Sciences
Exact Sciences Algas

Exact Sciences algu diapazons svārstās no $108,455 kopējā atalgojumā gadā Biznesa operācijas apakšējā galā līdz $353,760 Juridiskais departaments augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Exact Sciences. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $115K

Pilna steka programmatūras inženieris

Biomedicīnas inženieris
$171K
Biznesa operācijas
$108K

Biznesa analītiķis
$149K
Datu analītiķis
$149K
Datu zinātnieks
$141K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$150K
Juridiskais departaments
$354K
Produkta dizainers
$132K
Produkta vadītājs
$241K
Projektu vadītājs
$175K
Pārdošana
$196K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Exact Sciences, ir Juridiskais departaments at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $353,760. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Exact Sciences, ir $149,223.

