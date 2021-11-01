Uzņēmumu Katalogs
DoubleVerify
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

DoubleVerify Algas

DoubleVerify algu diapazons svārstās no $67,609 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $340,290 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DoubleVerify. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $208K
Produkta vadītājs
Median $170K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Grāmatvedis
$113K
Biznesa analītiķis
$67.6K
Datu analītiķis
$108K
Datu zinātnieks
$249K
Cilvēkresursi
$113K
Produkta dizainers
$194K
Projektu vadītājs
$143K
Pārdošana
$136K
Tehniskais programmu vadītājs
$340K
UX pētnieks
$111K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā DoubleVerify, ir Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $340,290. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā DoubleVerify, ir $142,722.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš DoubleVerify

Saistītie Uzņēmumi

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi